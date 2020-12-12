‘Yolsuzluk dosyası’ açan İmamoğlu: Haberlere erişim engelini anlamış değilim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının hazır olan kredileri kendisi göreve geldikten sonra kullandırtmadığını belirtti. “Yöneticilere hakkımı helal etmiyorum” dedi. ‘Corona’ya karşı iki haftalık ‘tam kapanma’ istediği yineledi. Eski döneme dair yolsuzluk haberlerine getirilen erişim engelini eleştirdi.

Fotoğraf: İBB

Daktilo1984’teki ‘Nabız’ programında soruları yanıtlayan İmamoğlu, İBB Bilim Danışma Kurulu’nun iki hafta kapanma tavsiyesi olduğunu ifade etti.

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Bu yapılmazsa daha ciddi ekonomik kayıplarla karşılaşılacağını ifade eden İmamoğlu, belediyelerin de desteğiyle iki haftalık ekonomik kaybın altında kalmayacaklarını anlattı.

İmamoğlu şöyle konuştu: “Hükümetin tavrını anlayabilmiş değilim. Israrla hafta sonu kapanması ile yetiniyoruz. Sayın cumhurbaşkanı, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ile bunu yaptıklarını söylüyor. Eğer öyleyse buradan çağrı yapıyorum, böyle bir çağrısı varsa Bilim Kurulu bunu açıklasın. Bir aydır 400’ün üzerinde defin sayısını azaltamıyoruz. Geçen yılın ortalamasına göre kasım ayında 5 bin-6 bin fazla vefat var.”

Kamu bankalarını eleştirdi

İBB’nin yatırımlarını sürdürmek için kaynak arayışına da değinen İmamoğlu, çabaları sonucu yurt dışından finansman bulabildiklerini kaydetti.

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Kamu bankalarından istediği kaynağı bulamayan İBB, geçen hafta yurt dışından 580 milyon dolar borç almıştı. Paranın metro projeleri başta olmaz üzere altyapı projelerinde kullanılacağı açıklanmıştı.

Yurt dışından finansman için “Ben çok meraklı değilim. Varsa yurt içinde kamu bankalarının bana verecek bir delikli kuruşu, ben hazırım almaya” diye konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti: “Belediye seçiminden iki gün önce 21 Haziran’da kredi imkanları açık olan devlet bankaları ben seçildikten iki gün sonra, mazbatayı aldıktan bir gün sonra bunu kapattı. Biz göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında 5 milyon lira vardı. Bu kadar büyük yapının kasasındaki para buydu. Böyle bir parayla teslim aldığımız belediyenin hazır olan kredisini bize kullandırtmayan kamu bankaları var. Tek bir lira için bile hiçbir zaman talebimize geri dönmeyen kamu bankaları var. Onun için o kamu bankalarının yöneticilerine İstanbul halkının hakkını helal etmiyorum, kendi hakkımı da helal etmiyorum. Ama biz kaynağımızı bulduk. Keşke borçlanarak olmasaydı. Ama geçmiş dönemin yarattığı zorlukları aşmak zorundaydık ve aşıyoruz.”

Yolsuzluk dosyası

İmamoğlu, önceki döneme ait bazı incelemeleri yapıldığını hatırlatarak, açılan ilk ‘yolsuzluk dosyası’na yönelik haberlere getirilen erişim engelini eleştirdi.

İBB yönetimi, 15.4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle önceki yönetimden 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun AKP dönemine ilişkin açılan ilk ‘yolsuzluk dosyası’ olduğu belirtilmişti.

Yolsuzluk dosyaları ile ilgili titiz çalıştıklarını ve haksız yere kimseyi suçlamak istemediklerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu: “Yargıya güveniyorum, güvenmek istiyorum. Bu bir süreçte tespit ediliyor sonra teftiş kuruluna geliyor daha sonra suç duyurusunda bulunuluyor. Kanunda yazan şeyler bunlar. Bunu tek başına Ekrem İmamoğlu hazırlamıyor ki. Yolsuzluk dosyaları ile ilgili haberlere erişim engeli aldırmışlar. Bana iftira atıldı tamamen mesnetsiz. Onları kaldırtamadık nasıl oluyor böyle bir kararı bir iki saatte alabiliyorlar anlamış değilim.”

İfade Özgürlüğü Derneği’nin haberine göre, söz konusu dosyaya ilişkin haberler İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 10 Aralık 2020 tarih ve 2020/5526 sayılı kararı ile erişime engellendi.