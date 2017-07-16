Yolsuzluk davasında hüküm giymişti: İran cumhurbaşkanının kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında verilen para cezasını ödemediği için tutuklandı.
AA’nın Mizan Haber Ajansı’na dayandırdığı haberine göre yargı erki sözcüsü Gulamhüseyin Muhseni Ejei, tutuklanarak cezaevine konulan Feridun’un ancak para cezasını ödedikten sonra serbest kalabileceğini söyledi.
Ruhani’nin özel kalem müdürlüğünü yapan Feridun, ‘banka müdürlerinin bordro davası ve Refah Bankası’na müdür atanmasına müdahil olmakla’ suçlanıyordu.