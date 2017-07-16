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Yolsuzluk davasında hüküm giymişti: İran cumhurbaşkanının kardeşi tutuklandı

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında verilen para cezasını ödemediği için tutuklandı.

Fotoğraf: ansarclip.ir

AA’nın Mizan Haber Ajansı’na dayandırdığı haberine göre yargı erki sözcüsü Gulamhüseyin Muhseni Ejei, tutuklanarak cezaevine konulan Feridun’un ancak para cezasını ödedikten sonra serbest kalabileceğini söyledi.

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Ruhani’nin özel kalem müdürlüğünü yapan Feridun, ‘banka müdürlerinin bordro davası ve Refah Bankası’na müdür atanmasına müdahil olmakla’ suçlanıyordu.

 

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