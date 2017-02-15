‘Yolların ustası’: Hollanda’da kaybolan kedi 950 kilometre uzakta bulundu

Hollanda’nın Tilburg kentinde yaşayan Peper adlı bir kedi kaybolduktan sonra, 950 kilometre uzakta bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Avusturya’nın başkenti Viyana yakınlarında bulunan kedinin vahşileştiği belirtilirken, kedinin sahibi Franka Schapendonk, Peper’in Viyana yakınlarında bulunan Ascbach – Markt’ta bir avcı tarafından bulunduğunu söyledi.

Kedinin açlıktan ölme noktasına geldiğini belirten veteriner Konrad Hehenberger, klinikteki kontrol sırasında Peper’in üzerindeki çipi fark ettiğini söyledi.

Hollanda’da evcil hayvanların kaybolmasını önlemek amacıyla hayvanlara zorunlu olarak çip takılıyor.

‘Kamyon kasasında gitmiş olabilir’

Schapendonk, kedinin bulunduğuna ilk önce inanamazken, internet üzerinden gönderilen fotoğraflarla kedinin Peper olduğu kesinleşti.

En kısa sürede Peper’i görmek istediğini belirten Schapendonk “Belki bir kamyon kasasına saklanıp gitmiştir” dedi.