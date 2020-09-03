Yolda yürürken üzerine 10 katlı otelin çatısından cam düştü

İstanbul’un Şişli ilçesinde, caddede yürüyen Şerafettin Ö.’nün üzerine 10 katlı otelin çatı katından pencere camı düştü. Ağır yaralanan Şerafettin Ö. hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, Cumhuriyet Caddesi’nde bugün saat 13:45 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Şerafettin Ö.’nün ilk yardımına çevredekiler koştu.

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Bir temizlik görevlisi, yaralının başına kağıt mendille tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şerafettin Ö., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, camın düşme nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Şerafettin Ö.’nün ilk yardımına koşan temizlik görevlisi Savaş Koşu şunları söyledi: “Delikanlı yolda yürüyordu. Binadan cam fırladı, kafasına vurdu. Cam kafasına vurunca yere yattı. Yürürken adamın üzerine cam düştü. Sonra kan fırlamaya başladı. Ben de kağıt mendili çıkartıp alnına tampon yaptım. Bu sefer de burnu şişti. En az 20-25 dakika kolumun üzerinde kaldı. Daha sonra ambulans alıp götürdü.”