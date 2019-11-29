Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yolda temizlik yapan işçiye TIR çarptı; hayatını kaybetti

Bilecik’in Bayırköy beldesinde yola savrulan parçaları temizleyen karayolları taşeron işçisi Yunus Kadem (60), TIR’ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Bilecik-Osmaneli D650 karayolunda meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden TIR, Kadem’e çarptı. Kadem olay yerinde hayatını kaybetti. Kadem’in cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Reklam

TIR sürücüsü Ali Kılınç ise gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...