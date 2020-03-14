Yolda tartışıp yumruk attığı yaya yere düşüp öldü; sekiz yıl dört ay hapis cezası aldı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde geçen yıl ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İ. Y. (33), sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını gördüğü halde maktulü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.

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Yüksek, 2 Haziran 2019’da Karadeniz Mahallesi, General Aldoğan Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık İ. Y.’ye tepki gösterdi. El kol hareketleriyle tepkisini gösteren Yüksek’e, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan İ. Y. tarafından yumruklandı. Aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. İ. Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yüksek, kafasını kaldırıma çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle dört gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınana İ. Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, sanık İ.Y. hakkında ‘netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan sekiz yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Pişman olduğunu söyledi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık İ. Y., savunmasında, kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek şunları söyledi: “Maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek vurmaya çalıştı. Denk getiremedi vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı. Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı. Bana vurmak üzereydi. Bana vurmaya çalışan elini omzundan tutmaya çalıştım. Dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Zemin düz asfalttı. Kafası asfalta değdi. Kafasının arkasından kan geliyordu. Vurduğumu hatırlamıyorum. Kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm. İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım. Kendimi korumak isterken böyle bir olayın içine düştüm.”

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketlerini dikkate alarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak, duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak cezayı sekiz yıl dört ay hapis cezasına indirdi.