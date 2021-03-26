Yolda geçerken insan kemikleri buldu: Bir kadına ait olabilir

İzmir’in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda bir kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.
Çamlıkule Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi mevkiinden geçen bir kişi, ormanlık alanda kemik parçalarını fark edince polisi aradı.
Olay yeri inceleme polisi, alandaki incelemesinde kemik parçalarının kafatası ve kaburga olduğunu belirledi.
İlk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirildi.
Savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.