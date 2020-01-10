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Yaramazlara biraz batar!

Yolda bulduğu çantadaki parayı harcadı, gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta sokakta bulduğu çantanın içindeki parayı harcayan 53 yaşındaki Adnan T. gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

75 yaşındaki emekli öğretmen Seher D., geçen pazartesi günü, kent merkezindeki bir caddede içinde 5 bin 500 lira, yarım altın ve cep telefonu bulunan çantasını düşürdü.

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Seher D., çantayı düşürdüğünü fark etmesi üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Kamera kayıtları incelendi. Adnan T.’nin çantayı bulduğu belirlendi. Adamın paraları sayma görüntüsü de kameraya takıldı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan Adnan T.’nin evine operasyon düzenlendi. Adamın üzerinde, kadının telefonu ve bir miktar para bulundu. Paranın büyük kısmını harcadığını söyleyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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