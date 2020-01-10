Yolda bulduğu çantadaki parayı harcadı, gözaltına alındı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Tahran’da düşerek 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna yolcu uçağının İran tarafından ‘muhtemelen yanlışlıkla’ atılan bir füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu savundu. İran ise söz konusu iddiaları reddederek, kazada vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran’a davet etti.