Yolculara hakaret eden ve bir kadını tartaklayan minibüs şoförüne gözaltı

Kadıköy-Pendik minibüs hattında çalışan bir minibüs şoförü yolculara hakaret ettiği ve bir kadını tartakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sabah saat 08:30 sularında34 M 2802 plakalı dolmuşla aşırı hız yapan ve araç içinde sigara içen S.A. isimli şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Reklam

Şoförün yolculara hakaret ettiğini ve kendisini tartakladığını iddia eden T.P.Ö adındaki bir kadın polise şikayetçi oldu.

Sürücünün bir taksiyi sıkıştırdığını, ani fren yaptığını ve yolcuların panik butonuna bastığını dile getiren kadın şunları anlattı: “Durduktan sonra iki üniversiteli öğrenci ve bir yolcuya ‘Siz mi bastınız? Görürsünüz şimdi.’ diyerek üzerlerine yürüdü. Herkes korkarak panik içerisinde aşağıya indik. Ben de işe gidecektim. Sürücü de aşağı inerek bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulunarak başıma vurdu ve hemen oradan uzaklaştı.”

Reklam

Emniyetteki işlemleri süren şahsın taksirle yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.