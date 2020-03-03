Yolcular yurt dışından en fazla 5 kg işlenmemiş altın getirebilecek

Yolcular yurt dışından beraberinde en fazla 5 kilogram standart işlenmemiş altın getirilebilecek.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararıyla 7. maddeye eklenen (ç) bendine göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altın, ilgili bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yolcu beraberinde yurda getirilebilecek.

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Kararın aynı maddesinin (a) bendi şöyle yeniden düzenlendi:

“Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarınki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır.

Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar, ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa’ya teslim etmek zorundadır.

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Ancak, Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa’ya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsa’ya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.”