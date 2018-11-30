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Yaramazlara biraz batar!

‘Yolcular mağdur olmasın’ diye: İDO iç hat seferlerine ‘şimdilik’ devam edecek

1 Aralık’tan itibaren İstanbul’da iç hat seferlerini yapmayacağını açıklayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş., seferlere ‘şimdilik’ devam edeceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İDO, ekonomik gerekçeler ve haksız rekabet gerekçesiyle 1 Aralık’tan itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar seferlerini  yapmayacağını duyurmuştu.

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İDO, seferlere devam edilmesinin gerekçesini yolcuların mağdur edilmemesi olarak açıkladı.

Son kararın seferlere dair görüşmelerden çıkacak sonuca göre verileceği belirtildi.

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