‘Yolcular mağdur olmasın’ diye: İDO iç hat seferlerine ‘şimdilik’ devam edecek

MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] Geçen hafta Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nde (DPI ) Norveç’in başkenti Oslo’da, Kürt sorununun temel alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya aralarında siyasetçi Ufuk Uras, Kadir İnanır, Ali Bayramoğlu ve AKP’li eski milletvekili Abdurrahman Kurt gibi isimler katıldı. Toplantı sonrası sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraf, yerel seçim öncesine denk düşen toplantının […]