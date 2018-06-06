Yolcu sayıları azalan minibüsçüler ‘sorun çözülmezse’ eylem yapacak

İstanbul’da yeni metro hattının yolcu taşımaya başlamasının ardından gelirlerinin azaldığını söyleyen minibüsçüler, belediyenin çözüm bulamaması halinde 376 araçla eylem yapacaklarını açıkladı.

Fatih Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne giden Gebze-Harem hattında çalışan minibüsçüler, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metro hattının açılmasıyla birlikte mağduriyet yaşadıklarını öne sürdü.

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Minibüs şoförleri, araçlarını belediyenin karşısına park ettikten sonra ‘Harem-Gebze hattında 376 aracımız var. Araç fazlalılığından günlük 54 araç fazla çalışmaktadır. Sorun değil çözüm istiyoruz’ ve ‘Otobüs tamam, taksi tamam, minibüslerle yola devam. Minibüsçüler de çözüm bekliyor. Reis’ yazılı pankartlar açtı.

‘Çözüm olana kadar buradayız’

Gebze-Harem Minibüsçüler Dernek Başkanı Ramiz Yılmaz, altı yıldır sorunlarına çözüm bulamadıklarını belirterek evlerini geçindiremediklerini, çocuklarını okutamadıklarını söyledi.

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Yılmaz, “Araçlarımızın hepsi şu an rehinli. Bizler de bu çözümsüzlüğe karşı evin önünde yatacak araçlarımızın belediyeye gelip önünde beklemesini istedik. Bu sıkıntılardan dolaya burayız” dedi.

Dernek başkanı, 54 aracın her gün boşta beklediğini ifade ederek belediye önüne de 54 araç getirdiklerini kaydetti. Yılmaz, “Çözüme ulaşmadığı sürece de buradayız” diye konuştu.

Yılmaz şunları kaydetti: “Şu anda taksilerde açık var. ‘Taksi olabiliriz’ diyoruz. Yeni ‘Lüks taşımacılığı biz en iyi şekilde yapabiliriz’ diyoruz. Güzergahı olan 55 kilometrede kaliteli bir hizmet veriyoruz ama metrodan doğan haklarımızın da korunmasını istiyoruz.”

‘Yolcu sayımız azaldı’

Harem-Gebze hattında üç minibüsü çalışan Hakan Kurnaz şunları kaydetti: “Kadıköy–Tavşantepe metro hattı açılınca yolcu sayımız azaldı. Şimdi Gebze–Halkalı arası tren hattı bitince, bizim de yolcu taşımamız bitecek. Bizim bu hatlar açıldıktan sonra dikey olarak metroya ve metrobüse yolcu taşımamız gerekiyor. Amacımız bağcıyı dövmek değil. Devletimizin yaptığı hizmetlere karşı olma hakkımız yok.”

Gebze–Harem hattında çalışan Nedim Aykut Altınbaş, kendilerinin günde 200 yolcu taşırken diğer hatlarda 800–900 yolcu taşındığın belirterek “Yoğun olan hatlara birim araçlarımızı üç-beş dağıtsalar sorun çözülür. Örneğin, Zümrüt Evler – Meltepe, Pendik – Aydınlı gibi, Anadolu ve Avrupa yakasında bir sürü hat var” dedi.

Minibüsçüler daha sonra belediye yetkilileriyle görüşerek sorunlarının çözüleceği sözünü alınca eylemleri sonlandırdı.