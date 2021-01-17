Yolcu bilinç kaybı yaşadı; uçak acil iniş yaptı

Samsun- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağındaki bir yolcu bilinç kaybı yaşadı. Uçak İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Fotoğraf: DHA

Bu sabah Pegasus Havayolları’nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında bilinç kaybı yaşayan kadın yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı ve pilota bilgi verdi.

Reklam

Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak, saat 08:45 sıralarında havalimanına indi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uçak ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı’ndan kalkıp Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket etti.