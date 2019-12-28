Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı

İstanbul’da, Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar-Zincirlikuyu hattında meydana gelen kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler 15 dakika süreyle aksadı.

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Saat 13:30’da meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs seferleri Zincirlikuyu istikametinde 15 dakika durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahtaki yoğunluk yaralı kadının hastaneye götürülmesiyle normal seyrine döndü.

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Genco Gülan: Papaz da her zaman pilav yemez!

Akademisyen ve aynı zamanda yılda en çok sergi açan sanatçı rekorunun sahibi, geçen yıl Milliyet Sanat Dergisi’nin düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren Gülan ile gündemi değerlendirdik.

2019’un en iyi yerleştirmeleri

Online sanat platformu ‘artsy.net’, 2019 yılının en iyi kamusal sanat yerleştirmeleri listesini yayınladı. Eserler, yaratıcı mesleklerden insanları kamusal üretimler için bir araya getiren Sokak Sanatı Projeleri’nin (UAP) küratör komitesi tarafından seçildi. Liste yayınlanırken bir de komiteden küratörlerin eserlerle ilgili notları paylaşıldı.

İstanbul Modern’de 80/100

Fotoğraf sanatçısı ve şair Lütfi Özkök 2020 yılının mayıs ayına kadar, İstanbul Modern’in dördüncü katında, hayatının ve sanatçı portrelerinin izleğini sürecek fotoğraf severleri bekliyor.

IMF, Türkiye’nin bütçe açığına dikkat çekti, Merkez Bankası’na bağımsızlık çağrısı yaptı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu’nun 2019 yılı değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin ‘rahatlamaktan çok uzak olduğu’ belirtildi, bütçe açığının giderek arttığına dikkat çekilerek, Merkez Bankası’nın (TCMB) şeffaflık ve bağımsızlığının sağlanmasının önemi vurgulandı. IMF ayrıca, Türkiye’ye, güven verici mali politikalarda tutunarak, ekonomiyi sağlama alması çağrısında da bulundu.

BM: İdlib’de 235 bin kişi Türkiye sınırına kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib bölgesinde, Suriye hükümet güçlerinin ilerlemesi üzerine 235 bin sivilin evlerini terk ederek sınıra göç ettiğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...