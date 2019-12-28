Yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı

İstanbul’da, Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Avcılar-Zincirlikuyu hattında meydana gelen kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler 15 dakika süreyle aksadı.
Saat 13:30’da meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs seferleri Zincirlikuyu istikametinde 15 dakika durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahtaki yoğunluk yaralı kadının hastaneye götürülmesiyle normal seyrine döndü.