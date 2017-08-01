Yola çıktı: Teknolojik distopya ‘Black Mirror’ın yeni sezon çekimleri neredeyse bitti

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Teknolojik distopya ‘Black Mirror’un merakla beklenen dördüncü sezonunun çekimleri tamamlanmak üzere.

Teknolojinin ilerlemesiyle insanlığın geleceği nokta üzerinden her bölümde farklı oyuncularla başka bir hikaye işleyen ‘Black Mirror’ hayli yankı uyandırmış, son sezonu Netflix’te olmak üzere dizinin şu ana dek üç sezonu yayınlanmıştı.

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21 Ekim 2016’da başlayan altı bölümlük ‘Black Mirror’ sezonu, ‘bir Netflix geleneği’ olarak tek seferde izleyiciyle buluştu.

Playtuşu’nun aktardığına göre, serinin yaratıcıları Charlie Brooker ve Annabel Jones da sezonunun son bölümünün çekimlerinin ortasında oldukları bilgisini paylaştı.

Geçtiğimiz sezonun en beğenilen bölümlerinden ‘Nosedive’ ve ‘San Junipero’nun devamının da çekileceği konuşulanlar arasında.

Dördüncü sezonun başlangıç tarihi henüz belli değil.