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Yaramazlara biraz batar!

Yol verme tartışmasında kadın sürücüye biber gazıyla saldırı

Adana’da bir otomobil sürücüsü, yol verme tartışmasında belediye otobüsünün şoförü Elif Kuru’nun yüzüne biber gazı sıktı. Kuru, sürücüden şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA

Olay, Seyhan ilçesi hastaneler kavşağında meydana geldi. Adana büyükşehir belediyesinde otobüs şoförlüğü yapan Elif Kuru, trafikte başka bir araç sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

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Bir süre sonra sürücü, aracıyla belediye otobüsünün önünü kesti. Kuru otobüsten inerek, erkek sürücüyle tartışmaya başladı.

Otobüsten inen yolcular da tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Elif Kuru, üzerine doğru gelen sürücüye çantasında bulunan biber gazını fırlattı. Erkek sürücü ise aracının camına isabet eden biber gazını alarak Kuru’nun yüzüne sıktı.

Gazın etkisiyle fenalaşıp yere yığılan Elif Kuru’nun yüzünü çevredeki vatandaşlar yıkadı.

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Kuru, kendisine geldikten sonra Adli Tıp biriminden darp raporu alıp sürücüden şikayetçi oldu.

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