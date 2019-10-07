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Yaramazlara biraz batar!

‘Yol verme’ kavgasında çocuklarının yanında darp edildi

Bolu’da üç çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U. ile kendisine yol vermeyen üç kişi arasında kavga çıktı.

Fotoğraf: DHA

Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yanındaki üç çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan N.U.’ya 34 YM 4063 plakalı otomobilin sürücüsü yol vermedi.

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Bunun üzerine N.U. ve sürücü arasında çıkan tartışma, araçtaki üç kişinin inmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü. N.U. çocuklarının yanında üç kişinin saldırıya uğradı.

Çevredekilerin araya girerek sonlandırdığı kavga sonrasında N.U polise gidip saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma açıldı.

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