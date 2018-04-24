‘Yol verme’ kavgası: Taksici tartıştığı yayayı kolundan bıçakladı

Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya taksi şoförü arasında çıkan ‘yol verme’ kavgasında taksici tartıştığı yayayı kolundan bıçakladı.

Halaskargazi Caddesi’nde sabah saatlerinde taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında ‘yol verme’ tartışması çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat’a bıçakla saldırdı. Polat, aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralandı.

Polat saldırıyı şöyle anlattı: “Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana ‘Ne yapıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Karşıya geçiyorum’ dedim. Sonra bana küfür etti. Ben de yanına giderek ‘Neden küfrediyorsun?’ dedim. Bana tekrar küfredince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı.”

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Yaralı Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Taksi sürücüsü gözaltında.