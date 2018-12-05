‘Yol verme’ kavgası: Çekiçle TIR şoförünü öldüren sürücüyü TIR ezdi

Adana’nın Pozantı ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet Birkaç ve Halil Kocabaş, ‘yol verme’ yüzünden kavga etti. Kavgada Kocabaş’ı başına çekiçle vurarak öldüren Birkaç, kontrolden çıkan başka bir TIR’ın altında kalıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. Sürücüler 26 yaşındaki Birkaç ile 32 yaşındaki Kocabaş arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, yol kenarına park ettikleri araçlarından inerken tartışma kavgaya dönüştü.

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Birkaç, kavga sırasında Kocabaş’ı başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan Birkaç’a, D.K.’nin kontrolünden çıkan TIR çarptı. Birkaç, TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yoldan geçen sürücüler, park halindeki TIR’ların yanında iki kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İncelemelerin ardından sürücülerin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.