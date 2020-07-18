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Yaramazlara biraz batar!

Yol verme kavgası: Anne ağır yaralı, oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep’te yaşanan yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Fotoğraf: gazianteppusula.com (arşiv)

İHA’nın haberine göre dün gece, merkeze bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesi’nde yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı.

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Silahlar ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında, K.P. isimli şahıs, G.K. adlı kadın ve oğlu C.K.’ya ateş etti. Ağır yaralanan G.K. hastanede tedavi altına alınırken oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden C.K.’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalleye çok sayıda jandarma sevk edildi. Kaçan K.P.’yi arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

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