Yol verme kavgası: Anne ağır yaralı, oğlu hayatını kaybetti

Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17.2 artarak 677 bin 42 kişiye çıktı. Ülkeden göç edenlerin çoğunluğu ise 25-29 yaş aralığında. AA’nın aktardığı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin 98 bin 554’ü Türkiye vatandaşı iken 578 bin 488’i yabancı uyruklu. Bunların yüzde 54.4’ünü erkek, yüzde 45.6’sını kadınlar oluşturdu. Türkiye’den […]