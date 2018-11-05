Yol ve tünel inşaatı Rize’deki dereyi kirletti: ‘Yetkililer ilgilenmiyor’

Rize’de 10 mahalleden geçen Çiftekavak Deresi’nin rengi beyaza büründü. Bölge halkı yol ve tünel inşaatının dereyi kirlettiğini düşünüyor.

Bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatı atıklarının dereye bırakıldığını ve bu yüzden derenin kirlendiğini savunan mahalleliler, derelerde yaşayan tüm canlıların öldüğünü söyledi.

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Derenin kötü kokmaya başladığını ve rahatsızlık duyduklarını dile getiren mahalleliler, yetkilileri göreve çağırdı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kan’a göre inşaatlar öncesi dereden su içmek mümkündü: “Dere yüzeyi bembeyaz oldu. Bizim deremizdeki taşlar simsiyah olmuş. Yapılan çalışmalardan çıkan bütün atıkları dereye atıyorlar. Bu derede artık ne bir balık yaşar ne de bir varlık yaşar. Kokudan artık rahatsız oluyoruz. Biz bu dereden su içer abdest alırdık. Şu an öyle bir şansımız yok.”

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Mahalle sakinlerinden İbrahim Tiryaki ise yetkililere gereken şikayette bulunmalarına rağmen çözüm üretilmediğini ve sorunun uzun süredir devam ettiğini söyledi.