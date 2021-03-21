Yol ve santral projeleri için acele kamulaştırma kararları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yol ve enerji projeleri için iki ayrı acele kamulaştırma kararı alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığı Resmi Gazete’de yer alan karara göre, İzmit-Kandıra Devlet Yolu Projesi kapsamında, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki yedi mahalle ve Kandıra ilçesindeki 10 mahallenin sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

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Yine cumhurbaşkanı kararıyla Sakarya’nın Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Akyazı Yahyalı Duble Yol Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla belediye başkanlığınca acele kamulaştırılması sağlanacak.

Resmi Gazete’de Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararları da yayınlandı.

Buna göre, Ömerli Rüzgar Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ve Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımı amacıyla Bingöl sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

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Direktaş Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Erzurum sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ise tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.