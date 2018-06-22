Yol TV’nin 24 Haziran yayını: Adil Seçim Platformu’nun verileri kullanılacak

Yol TV 24 Haziran akşamı yapılacak seçim yayınında Adil Seçim Platformu’nun verilerini kullanacağını açıkladı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, pazar günkü seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 195 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirtmişti.

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Platform seçimlerdeki 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun denetiminin sağlanacağını açıklamıştı.

Platform verileri tüm seçmenlerin mobil cihazlarına indirebileceği ‘adil seçim’ adlı uygulama ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi yoluyla elde edecek.

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Bu veriler ‘hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak’ görülecek ve kamuoyuyla da paylaşılacak.

Yol TV platforma yayıncı desteği vereceğini duyurdu.