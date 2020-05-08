Yol kenarında bulunan cesedin sırrı 300 bin araç incelenerek çözüldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, otoyol kenarında el ve ayakları iple bağlı, battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin sırrını çözmek için 300 bin araç incelendi.

Fotoğraf: DHA

Cesedin soyadı belirlenemeyen Pakistan uyruklu İslam isimli kişiye ait olduğu, cinayetin, göçmen kaçakçıları arasındaki ‘rant’ kavgası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Biri Türk, beşi Bangladeş, biri Pakistan uyruklu yedi şüpheli gözaltına alındı.

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Karayolları görevlileri, 21 Ocak’ta TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkisinde temizlik yaptığı sırada, yol kenarında siyah renkli çöp poşeti içinde ceset buldu. Polis ekipleri, üç dört gün önce dövülerek öldürüldüğü tespit edilen kişinin kimliği ve katil ya da katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlattı.

TEM Otoyolu’nda, cesedin bulunduğu kısımdaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) iki yönlü tarandı. Cesedin bırakıldığı andan bulunduğu ana kadar geçen sürede 300 bin aracın geçtiği saptandı. Araçlar incelemeye alındı.

17 Ocak’ta saat 00:02’de ilk Plaka Tanıma Sistemi’ne giren, ikinci Plaka Tanıma Sistemi’nden ise 00:12’de çıkan aracın ruhsat sahibinin yabancı uyruklu olduğu, irtibatlı olduğu kişilerin ise göçmen kaçakçılığı suçlarından poliste kayıtları bulunduğu tespit edildi.

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Polis, geçen pazartesi günü operasyon için harekete geçti. İstanbul ve Çorum’da belirlenen yedi adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, dokuz şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli serbest bırakıldı. Diğer yedi kişinin ifadelerinden cesedin kimliği öğrenildi.

İfadelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıklarını, şantaj ve rant meseleleri nedeniyle yaşadıkları kavga nedeniyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenilen şüpheliler S.H., R.Ş., A.U., M.H., M.M.R., S.M. ve M.T., adliyeye sevk edildi.