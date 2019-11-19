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Yaramazlara biraz batar!

Yol inşaatında 2 bin yıllık lahit bulundu

Çorum’da belediye işçilerince sürdürülen yol inşaatında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu. İçinde insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçası ve topraktan yapılmış parfüm şişesi bulunan lahit, Çorum Müzesi’ne götürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Zeminden yaklaşık 70 santimetre derinlikte bulunan lahitin içindeki bulgular, incelenmek üzere müze laboratuvarına, iskelet ise Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne teslim edildi. Bölgede, müze müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, müze bahçesinde korumaya alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahitin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu açıkladı.

İncelemelerin sürdüğünü belirten Şengül şunları söyledi: “Lahdin kapağının açıldığında bir kadın iskelete rastlanıyor. Yaşlı bir kadın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında iskeletin ayak kısmında cam parçaları elde ediyoruz. Yine çalışmalarda koku kabı parçasına rastlanıyor. Bunlar bize, Roma döneminde mezar hediyeleri bulunduğunu anımsatıyor. Bölgemizde nadir olarak bulunan bu lahit örneği, yerel malzeme ile belki de yine yerel taş ustaları ve sanatçıları tarafından yapılmış örneklerden biri olması açısından büyük önem arz etmektedir.”

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