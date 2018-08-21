Yol güvenliğinde yeni aşama: Karayollarına zırhlı kuleler kuruldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terör saldırılarına karşı önlem için karayollarındaki kritik bölgelere zırhlı güvenlik kuleleri kondu.

Güneydoğu’daki otoyollarda yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları için güvenlik kuleleri oluşturuldu. 20 gün önce, Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Diyarbakır girişine kadar belirli aralıklarla üç katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu.

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Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevi de gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelik güvenlik kulelerinde güvenlik korucuları nöbet tutacak. İçerisinde klima, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan seyyar güvenlik kuleler her türlü patlayıcı, roket ve uzun menzilli silahlara karşı dirençli.

Etraflarına beton bariyer konular seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör nokta denilen kritik yerlerine yerleştirildiği belirtildi. Kulelerin yerleri hem yolun güvenliği, hem olası bir saldırı, hem de yol kesme girişimi ihtimali dikkate alınarak seçildi.