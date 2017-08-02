Yol çalışması 2 bin yıllık Roma mezarına çıktı

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Konya’da üniversitenin bir yerleşkesi için yapılan yol çalışması sırasında 2 bin yıllık Roma mezarı bulundu.

Meram ilçesindeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz yerleşkesi için bölgede iş makinesiyle çakışma yapıldığı sırada bir oyuk oluştu.

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İncelemenin ardından oyuğun bir mezara ait olduğu belirlendi. Haber verilmesi sonrası bölgeye gelen müze müdürlüğü yetkilileri, mezarın geç Roma döneminden kalma, 2 bin yıllık olduğunu tahmin etti.

Kafatası ve kemik parçaları da bulunan mezar korumaya alındı. Yakında kazı yapılacak.