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Yaramazlara biraz batar!

Yol açma çalışmasında iş makinesi uçuruma yuvarlandı: Bir ölü, iki yaralı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışmaları sırasında bir iş makinesinin uçurumdan yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Gölyaka’daki Toptepe mevkiinde karla kaplı alanda yol açma çalışması sırasında, İstilli Sulama Birliği’ne ait iş makinesi uçurumundan yuvarlandı. İhbar üzerine, iş makinesindeki üç kişinin kurtarılması için bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekipler, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin ise yaralı olduğunu belirledi. 

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İş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren kişinin işçi Mustafa Acar  olduğu tespit edildi. Yaralanan iş makinesi operatörü Tahir Mali ve işçi Ruhi Mutlu da uçurumdan aşağı insan zinciri oluşturularak sedyeye konulup, halatlarla çıkarıldı. Daha sonra aynı şekilde Acar’ın cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan iki kişi, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Mustafa Acar’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Düzce Valiliği’nin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “İstilli Grubu İçme Suyu Birliği tüzel kişiliğine ait kepçe, Konaş İçme Suyu Havzası’nda bakım çalışması gerçekleştirdikten sonra, dönüş yolunda yoğun kar yağışının da etkisiyle kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanmıştır. Kaza esnasında kepçe içerisinde bulunan işçilerden Mustafa Acar hayatını kaybetmiş, diğer iki işçi Ruhi Mutlu ve Tahir Mali ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaşanan kaza mahallinin yakınında yol açma çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekipleri olaya ilk olarak müdahale etmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye gerekli tüm ekipler sevk edilmiştir.”

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