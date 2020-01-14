Yokuşa park edilen vinç devrildi bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Geçen cumartesi yaşanan olayda fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Bu sırada sepetteki Hasan Ulus (33) çatının kenarına tutundu. Yaklaşık 1.5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus daha fazla dayanamayarak dört katlı fabrikanın çatısından düştü. Ağır yaralanan Ulus hastanede hayatını kaybetti.

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Evli ve üç çocuk babası Hasan Ulus’un cenazesi memleketi Ağrı’ya götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.