YÖK’ün sitesinden ilanla: 16 üniversiteye rektör aranıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 16 üniversite için internet sitesinde rektör ilanı verdi.

Açıklamada, rektörlük için 06 Haziran 2018 tarihene kadar başvuruda bulunabilineceği kaydedildi.

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YÖK, adaylarda aranan özellikleri ise şöyle sıraladı:

1- Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak,

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2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak,

3- Rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak.

Rektör aranan üniversiteler şöyle: “Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Ankara Hacı Bayram Veli ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri.”