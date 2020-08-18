YÖK’ten ‘yetki devri’: Öğretmenlikte müfredata üniversite karar verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine bundan böyle YÖK’ün değil kurumların karar vereceğini söyledi.

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Saraç, Twitter hesabındaki paylaşımda, üniversitelere ‘yetki devri’ süreci başlatıldığını hatırlattı.

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YÖK’ün internet sitesinde yer alan açıklamada da eğitim fakülteleriyle ilgili bu düzenlemenin üniversitelere geniş bir hareket serbestliği tanıdığı ifade edildi.

Eğitimde program geliştirmenin, dinamik ve süreklilik arz eden bir süreç olduğuna dikkat çekildi.