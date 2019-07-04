YÖK’ten yeni rektörlere uyarı: Dekanlara ayrılmaları için mobbing yapmayın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘yeni atanan rektörlerin, mevcut dekanlara görevlerini bırakması için baskı yaptığı’ yönündeki şikayetler üzerine üniversitelere uyarı yazısı gönderdi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobbing yapıldığı yönünde ‘şikayet geldiği’ belirtildi.

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YÖK’ün üniversitelere uyarı niteliğinde yazı gönderdiği kaydedilen açıklamada, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda ve Anayasa’da fakültelere dekan atamalarının nasıl yapılacağının belirlendiği, dekanların görev sürelerinin rektörlerinkinden bağımsız tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yükseköğretimde yönetişim modelini öne çıkaran ‘yeni YÖK’ olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz.”