YÖK’ten üniversitelere: Yemek ücreti makul düzeyde tutulsun

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelere yemek ücretlerinin ‘makul düzeyde tutulması’ için telkinde bulunduklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Esra Ülkar’a konuşan Prof. Dr. Yekta Saraç, her üniversitesinin gelirinin farklı olduğunu belirterek yemeklere standart ücret getirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

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YÖK başkanı, vakıf üniversitelerinin idari ve mali açıdan özerk olduğunu, buradaki yemek fiyatlarına müdahale edemediklerini aktararak “Öğrencilerin nerede okuyor ise yemek maliyetinin ne olacağını bilmesi lazım. Devlet üniversitelerine de makul düzeyde olması için telkinlerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yüzde 75 burs’ bitti

Prof. Dr. Saraç ayrıca özel üniversitelerde artık yüzde 75 burs olmayacağını, ya yüzde 25/50 ya da ücretli olacağını ifade etti. YÖK başkanı, “Bazı üniversiteler 10 lira koyacağı yerde 15 lira koyup, sonra ‘Yüzde 75 indirim yaptım’ demesi sistemde hepimizi zan altında bırakıyor” dedi.

Devlet okullarındaki yemek ücreti tartışması, İstanbul Üniversitesi’nin indirimli öğünleri üçten bire indirmesi ve kahvaltıyı kaldırmasıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Üniversite, öğrencilerin eylemleri sonrası geri adım atmıştı.