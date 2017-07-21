YÖK’ten talimat: 15 Temmuz’u doğru anlatın, yurt dışını bilgilendirin

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), darbe girişimi ve sonrası uygulamaların yurt dışında çarpıtıldığını öne sürerek üniversitelere üç ayrı talimat gönderdi.

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre YÖK’ün gönderdiği yazıda, üniversitelerden ’15 Temmuz gerçeklerini’ anlatan etkinlikler yapması ve uluslararası akademik kamuoyunu bilgilendirmesi istendi.

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YÖK Başkanı Yekta Saraç imzalı yazıda, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yüzde 30’unun, yaralananların ise yüzde 24’ünün üniversite mezunu olduğu belirtildi.

Darbe girişimine dair ‘gerçek verilere dayanmayan bilinçli bir algı yönetimi sürdürüldüğü’ iddia edilen yazıda şöyle dendi: “Ülkemizin prestijine karşı bu karalama kampanyası, akademik faaliyetlerimizin uluslararası boyutuna doğrudan zarar verir hale gelmiştir. Sözde güvenlik gerekçesi ülkemizde düzenlenen uluslararası kurslar, toplantılar ve etkinlikler yurtdışı paydaşlarca iptal edilmekte, yabancı öğrencilerin ve akademik personelin Türkiye’ye gelmeleri sistemli bir şekilde engellenmektedir. Halbuki diğer ülkelerde terör olayları yaşandığında, aynı paydaşlarca akademik çalışmaların etkilenmemesi için azami özen gösterilmektedir. Ülkemize yönelik karalama kampanyasını düzenleyenler kendi devletlerinin asla zarar görmeyeceği şekilde sistemli hareket etmektedirler.”

Yazıda, ‘akademik camianın devletin yanında durması’ ve demokrasi ve gelecek için ‘aktif girişimlerde’ bulunmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Üniversitelere üç ayrı talimat da yazıda yer aldı: “Üniversitenin yurt dışında işbirliğinde bulunduğu üniversitelere, kurumsal olarak bilgilendirme yapması”, “Üniversitedeki akademisyenlerin işbirliği içinde bulundukları yurt dışındaki akademisyen partnerlerine bilgilendirme yapmaları için teşvik edilmesi”, “Üniversitede 15 Temmuz kalkışmasına dair gerçek verilerin paylaşıldığı etkinlik ve bilgilendirme toplantıları yapılması”.