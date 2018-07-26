Yoksuluz: Türk-İş’e göre yoksulluk sınırı 800 lira yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) hazırladığı rapora göre ‘yoksulluk sınırı’, bu yılın temmuz ayında geçen yıla göre yaklaşık 800 lira yükselerek 5 bin 662 liraya çıktı.

Türk-İş, Temmuz 2018’e dair ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

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Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gerek aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1738 lira, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıysa (yoksulluk sınırı) 5 bin 662 lira.

Geçen yıl temmuz ayında ‘açlık sınırı’ 1497, yoksulluk sınırı ise 4 bin 878 lira olarak belirlenmişti.