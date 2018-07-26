Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yoksuluz: Türk-İş’e göre yoksulluk sınırı 800 lira yükseldi

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) hazırladığı rapora göre ‘yoksulluk sınırı’, bu yılın temmuz ayında geçen yıla göre yaklaşık 800 lira yükselerek 5 bin 662 liraya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Türk-İş, Temmuz 2018’e dair ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Reklam

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gerek aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1738 lira, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıysa (yoksulluk sınırı) 5 bin 662 lira.

Geçen yıl temmuz ayında ‘açlık sınırı’ 1497, yoksulluk sınırı ise 4 bin 878 lira olarak belirlenmişti.

Reklam

Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 19.7: Açlık sınırı 1757 liraya yükseldi

Zeybekci’nin hedefi enflasyonla mücadele: Bazı ürünlerde zam ekonominin gereği

Prof. Gürsel ekonomide ‘sert iniş’ bekliyor: Uçak parçalanmaz ama takımlar gider

İçkiye yüzde 15.5 ÖTV zammı

Ekmeğe zam yolda: 15 kuruş

Enflasyon patladı: Bir ayda 3 puan artışla yüzde 15.39’a geldi

Sadeleşme sonrası: Türkiye reel faizde dünyada ikinci

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...