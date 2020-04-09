Yoksul kadına ‘Geber’ diyen müdür yardımcısı görevden alındı

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, yoksul bir kadın için “Geber” demesinin ardından görevinden alındı.

NO COMMENT | ❝Bu sabah çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim. 'Evden çıkma' diyenler gelip evimin halini görsün. Çocuklarım aç, mecbur çıkacağım❞#DünyaRomanlarGünü'nde Covid-19 krizinin vurduğu Romanlar durumlarını anlatıyor



Videonun tamamı▶️ https://t.co/VMu2Waa3N4 pic.twitter.com/RYE5AYrh2O Reklam

— euronews Türkçe (@euronews_tr) April 8, 2020

Euronews tarafından Twitter’da paylaşılan videoda yer alan yoksul bir kadın, çocuklarına kahvaltı ettiremediğini, dilencilik yaptığını ifade etmişti. Kadın, “(Evde) Kal diyorsunuz ama mecburuz gitmeye, çocuğumuz aç” demişti.

Noğay, videoyu paylaşan bir kullanıcının tweet’ini alıntılayarak “Geber” diye yazdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, müdür yardımcısına tepki gösterdi. Noğay’ın paylaşımını uzun süre kaldırmadığı görüldü. Ancak daha sonra hesap kapatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepkiler üzerine bir açıklama yayınlayarak Noğay’ın görevden alındığını, hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Reklam

Açıklama şöyle: “Bakanlığımıza bağlı çalışan bir il müdür yardımcısının sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir. Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.”