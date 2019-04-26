‘Yokoluş İsyanı’ Londra’da ‘mola’ veriyor

Çevreci aktivist hareket ‘Yokoluş İsyanı’ (Extinction Rebellion), Britanya’nın başkenti Londra’daki eylemlerine bir süreliğine ara veriyor.

Aktivistler Marble Arch’daki çadırlarını topladı. Fotoğraflar: Reuters

Küresel ekolojik sorunlara sivil itaatsizlik yöntemiyle dikkat çekmeyi amaçlayan hareket, eylemlerine 15 Nisan’da Londra’da başlamıştı.

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Biliminsanı, akademisyen, öğretmenler öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişinin katıldığı eylemlerde bir hafta içinde 1000’den fazla aktivist gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında Marble Arch, Oxford Circus, Parlamento Meydanı, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü gibi Londra’nın merkezi noktalarında oturma ve yol kapatma eylemleri düzenleyen aktivistler, ‘kapanış töreni’ için son kez Hyde Park’ta buluştu.

Aktivistler İngiltere Merkez Bankası karşısında eylem yapıp ana yolu trafiğe kapatmışlardı.

Perşembe akşamki buluşmada, hareketin sözcülerinden Skeena Rathor aktivistlere, ”Bu hafta yaptıklarınız için çok teşekkür ederim, hepiniz harikaydınız” diye seslendi. Parkta konserler ve başka etkinlikler de düzenlendi. Aktivistler çevreyi temizleyerek ‘şimdilik’ alanlardan çekildi.

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Hareketin Facebook sayfasından yapılan açıklamada ise ”Hayatlarınızı kesintiye uğrattığımızı biliyoruz. Bunu içinde bulunduğumuz durumun aciliyetini vurgulamak için yaptık” dendi.

Aktivistler getirdikleri fidan ve ağaçlarla Waterloo Köprüsü’nde ufak bir bahçe kurmuştu.

Göstericiler hükümetten ekolojik kriz konusunda olağanüstü hal ilan edilmesini, iklim değişikliğine dair atılacak adımlarda karar alma yetkisine sahip bir halk meclisi kurulmasını ve sera gazı salınımının 2025’e kadar sıfıra indirilmesini talep etmişti.