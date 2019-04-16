‘Yokoluş İsyanı’: Çevreci aktivistler Londra’yı ‘işgal etti’

Çevreci aktivist hareket ‘Yokoluş İsyanı’ (Extinction Rebellion) İngiltere’nin başkenti Londra’yı ‘işgal etti.’

Geçen sene eylemlerine başlayan aktivist oluşum biliminsanı, akademisyen, öğretmenler öncülüğünde binlerce kişiyi bir araya getiriyor. Sivil itaatsizlik ve doğrudan eylem yöntemleriyle küresel ekolojik sorunlara ilgi çekmeyi amaçlayan hareket, Londra’da pazartesi günü yeniden eyleme geçti.

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Aktivistler Marble Arch, Oxford Circus, Parlamento Meydanı, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü gibi Londra’nın merkezi noktalarında oturma ve yol kapatma eylemleri düzenledi.

Aktivistler Waterloo Köprüsü’nde yanlarında getirdikleri fidan ve ağaçlarla ufak bir bahçe kurdu. Fotoğraflar: Reuters

Göstericiler hükümetten ekolojik kriz konusunda olağanüstü hal ilan edilmesini, iklim değişikliğine dair atılacak adımlarda karar alma yetkisine sahip bir halk meclisi kurulmasını ve sera gazı salınımının 2025’e kadar sıfıra indirilmesini talep etti.

Aktivistlerden bazıları ünlü akaryakıt şirketi Shell’in Londra’daki merkez binasının camlarını kırıp duvarlarına graffiti çizerek hasar verdi. Göstericiler binanın camlarına “Shell Biliyordu” ve “Shell Öldürür” yazdı.

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Aktivistler “Hayat İçin İsyan” yazan bir pankart taşıdı.

Hareketin kurucularından Roger Hallam ‘kitlesel katılımın ve sivil itaatsizliğin toplumsal değişim için en etkili yol’ olduğunu belirtti. Aktivistler, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha somut adımlar atması için eylemlerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Polisin müdahalesi üzerine eylemlerde 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

Aktivistler, önceki hafta da İngiliz Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’ndaki Brexit görüşmeleri sırasında yarı çıplak şekilde eylem gerçekleştirmiş, sekizi gözaltına alınmıştı.