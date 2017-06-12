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‘Yoklama kaçağı’ olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Enes Ünal: Yıllar geçiyor ama yok yazılmaktan kurtulamıyorum


La Liga ekiplerinden Villarreal’e transfer olan milli futbolcu Enes Ünal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İHA’nın haberine göre Kosova maçı dönüşünde ‘yoklama kaçağı’ olduğu gerekçesiyle pasaport büro amirliğinde bir süre bekletilen Ünal, askerlik şubesine gitmesi tebliğ edilerek serbest bırakıldı.

Genç futbolcu, sabah saatlerinde yaşanan bu olaya dair Twitter hesabından “Yıllar geçiyor ama yok yazılmaktan kurtulamıyorum” mesajını paylaştı.

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