Yok yere ‘kainat güzelliği’, erken şampiyonluk kutlaması: Dünden bugüne ‘yanlış anons’lar

Bu yıl 89’uncusu düzenlenen Oscar törenlerinde En İyi Film ödülünü ‘Moonlight’ın kazanmasına rağmen, ‘La La Land’in isminin anons edilmesi, önceki ‘yanlış anons’ vakalarını akla getirdi.

‘La La Land’ ekibinin ödülü almak için sahnede bulunduğu sırada bir yanlışlık yapıldığı duyuruldu ve ödülün asıl sahibinin ‘Moonlight’ olduğu açıklandı.

Bundan önce de birçok etkinlikte ‘yanlış anons’lar yapıldı. Hatanın anlaşılarak düzeltilmesi, çoğunlukla gözyaşı getirdi.

Ölmeyen adama sela

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki bir camiden 19 Ocak’ta Zilan köyünde yaşayan Mehmet Emin adlı yurttaşın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ancak aynı camiden saatler sonra ‘düzeltme’ anonsu geldi: “Bugün saat dörtte okunmuş olan selada bir yanlışlık olmuştur. Zilan köyündeki Mehmet Emin’e Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Öyle bir şey yoktur. Kendisi sağdır. Yanlış anlaşılmadan dolayı sela okunmuştur.”

Bir dakikalık ‘güzel’

ABD’de 21 Aralık 2015’te yapılan kainat güzeli yarışmasında sunucu, ‘kainat güzeli’nin Kolombiyalı Ariadna Gutierrez-Arévalo olduğunu anons etti.

Ancak hatasını anlayan sunucu, daha sonra gerçek birincinin Filipinli Pia Alonzo Wurtzbach olduğunu açıkladı. Arévalo, tacı alınırken ağladı.

Amerikan gazetesi feministleri kızdırdı

ABD’de 6 Ocak 2017’de yayınlanan Washington Post gazetesinin Express eki, 150 bin kişilik kadın yürüyüşünü haberleştirirken erkek cinsiyetinin sembolünü kullandı.

Twitter’da açıklama yapan gazete, “Manşetimizde bir hata yaptık ve bundan utanıyoruz. Kadın sembolü yerine erkek sembolü kullandık” deyip olması gereken manşeti paylaştı.

Kadıköy’de ‘timsah yürüyüşü’

Fenerbahçe ile Bursaspor, 2010’da aynı saatte farklı rakiplerle şampiyonluk maçına çıktı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 1-1 bitti. Maçın ardından, aynı saatte Beşiktaş ile karşılaşan Bursaspor’un da berabere kaldığı anonsu yapıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarları şampiyonluk kutlamasına başladı.

Ancak gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı. Bursaspor’un Beşiktaş’ı 2-1 yendiği, Kadıköy’de yanlış anons yapıldığı ortaya çıktı. Şampiyon Bursaspor idi.

İran’da da şampiyonluk kavgası

Benzer bir olay İran’da da yaşandı.

Tractor ve Sepahan takımları 19 Mayıs 2015’te aynı saatte farklı rakiplerin karşısına şampiyonluk maçına çıktı.

Tractor, maçı 3-1 önde götürüyordu. Bu sırada şampiyonluk için yarıştığı rakibi Sepahan’ın 2-2 berabere kaldığına dair anons yapıldı. Rehavete kapılan Tractor’un maçı 3-3 bitti. Ancak maç sonunda anonsun yanlış yapıldığı anlaşıldı.

Sepahan, 2-0 önde kapattığı maçla şampiyon olurken, Tractor taraftarları rakiplerinin şampiyonluk haberini, şampiyonluklarını kutlarken aldı. Tractor taraftarlarıyla güvenlik görevlileri kavga etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

‘Guy Kewney siz misiniz?’

İngiltere merkezli BBC, 2006 yılında bir haberle ilgili bilişim teknolojisi uzmanı İngiliz Guy Kewney’yi canlı yayına çıkarmak istedi. Ancak Kewney yerine BBC’de bilgisayar teknik elemanı olarak çalışmak üzere iş başvurusuna gelen Kongolu Guy Goma yayına konuk olarak alındı.

Haber prodüktörü, Guy Goma’ya yaklaşarak “Guy Kewney siz misiniz?” dedi, “Evet” cevabını aldı. Sonra da Goma’yı stüdyoya götürdü. Yanlışlık, gerçek Guy Kewney’in röportajı izleyip görevlileri uyarmasıyla ortaya çıktı.

Muhabir haberi yanlış anladı

Kanal D muhabiri Özay Erad, Kasım 2010’da İstanbul Şile’de kaybolan 3 yaşındaki Berat Coşkun’un annesini canlı yayına çıkarmak için evine gitti.

Yayın sırasında Erad, anneye dönerek “Ben de bir anneyim. Ama şimdi bu haberi nasıl vereceğimi bilemiyorum. Bana kulaklığımdan bildiriyorlar. Ormanda bir çocuğun cesedi bulunmuş” dedi.

Anne de bu sırada sinir krizi geçirdi.

Erad, saniyeler sonra kulaklığından kendisine gelen bilgiyi yanlış anladığını belirterek “Yok, hayır, çocuk cesedi değilmiş. Canlı yayındayız, ben yanlış anlamışım. Çocuk cesedi değil, çocuk sesi bulunmuş” diye konuştu.

AVM’de yanlış ‘bomba dedikodusu’

İstanbul Kadıköy’deki Tepe Nautilus AVM’de 10 Temmuz 2016’da ‘tahliye’ anonsu yapıldı. Çok sayıda yurttaş kaçışırken panik yarattı. AVM tamamen boşaltılırken baygınlık geçirenler için ambulans çağırıldı. Tahliye anonsunun teknik bir hata nedeniyle yapıldığı açıklandı.

‘Oruç yakan’ ezan

Rize Ardeşen’de alabalık tesisi sahibi Osman Çavuşoğlu, Hoşdere Köyü Camii’nde Temmuz 2014’te ramazan ayında ezanı 8 dakika erken okudu.

Ezabı duyan imam Alaattin Çavuşoğlu, koşarak geldiği camide mikrofonu alarak “Ezan yanlışlıkla 10 dakika erken okundu, orucunuzu bozmayın” anonsu yaptı.