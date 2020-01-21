YÖK, uygulamalı eğitimlerde sigorta ve ücrete ilişkin esasları belirledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim öğrencilerine uygulamalı eğitimler karşılığında ödenecek ücret ve sigortalamaya ilişkin esasları belirlediği yönetmelik taslağını kamuoyuyla paylaştı.

Farklı öğretim elemanlarından oluşan çalışma komisyonundan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan ‘Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ taslağını askıya çıkarıldı.

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Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı eğitimlere ilişkin farklı kavramlar kullandıklarının tespit edildiğine işaret edilen YÖK’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu durum, uygulamalarda sorunlara yol açarak uygulamalı eğitimlerin amacına ulaşmasına engel teşkil edebilmektedir. Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve yükseköğretim kurumları eğitim, fen, mühendislik, sağlık, sanat ve sosyal bilimler alanı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek üzere yaptıkları uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla ‘Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ müstakil taslağı hazırlanmıştır.”

Ücretler sözleşmeyle belirlenecek

Taslak yönetmeliğe göre işletmede mesleki eğitim gören öğrencilere ödenecek ücret, sözleşme düzenlenerek tespit edilecek. 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmelerde ödenecek ücret asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, 20’den az personel çalıştıran işletmelerde yüzde 15’inden az olamayacak.

Stajyerlik kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğrencilerine 12 ay süreyle 4 bin 350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek.

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İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacak ve ödenecek primler yükseköğretim kurumları tarafından karşılanacak.

Sigortalar yükseköğretim kurumları tarafından karşılanacak

Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler düzenlenecek sözleşme ile tespit edilecek ve öğrencilere yapılacak iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri yükseköğretim kurumları tarafından karşılanacak.

İsteğe bağlı olarak staj yapan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması için ödenecek primleri ise yükseköğretim kurumları karşılamayacak.

Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmeyecek, iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmayacak, ancak işletmenin talep etmesi veya yükseköğretim kurumunun gerekli gördüğü durumlarda işletmelerde uygulamalı ders yapan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanabilecek.

Tıp programı öğrencilerinin staj adı altında 4’üncü ve 5’inci sınıflarda yaptıkları uygulamalı eğitimler ile diş hekimliği programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, uygulamalı ders kapsamında değerlendirilecek.