YÖK tarihinin en büyük yetki devri: Kadro kullanma yetkisi artık üniversitelerde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kadro kullanma yetkisini üniversite yönetim kurullarına devretti. Kurum, bunun tarihindeki en büyük yetki devri olduğunu söyledi.

Kurulda alınan karar gereği üniversitelerdeki asgari kadro aktarımı artık YÖK’ün onayına ihtiyaç duyulmaksızın üniversite yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecek. Asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro kullanma yetkisi ise üniversitelerin alt bileşenlerinin uygun görüşlerinin alınması kaydıyla yine üniversite yönetimlerine devredildi.

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YÖK sadece üniversitelerin norm dışı kadro ihtiyaçları olması halinde bu talepleri değerlendirecek.

Söz konusu karar, 31 Aralık 2019’a kadar geçerli olacak. YÖK bir senelik müddet sonunda yönetişim, liyakat, ehliyet ve kamu yararı bakımından üniversitelerin kadro kullanımlarını kamuya açık bir şekilde değerlendirerek, bu süreleri üniversite bazında tekrar uzatacak.