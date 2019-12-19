YÖK: Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi’ne devredildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Şehir Üniversitesi’nin, ‘garantör’ olan Marmara Üniversitesi’ne devredildiğini duyurdu.

AKP’den ayrılarak yeni kurduğu Gelecek Partisi’nin başına geçen Ahmet Davutoğlu’nun kurucularından olduğu Şehir Üniversitesi, son günlerde tartışmaların odağındaydı.

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İstanbul’un Kartal ilçesinde yerleşke arazisinin üniversiteye usulsüz olarak devredildiği öne sürülürken, okulun Halkbank’tan aldığı krediyi ödeyemediği belirtilmişti. Bankanın haciz kararı aldırması üzerine okul maaşlar ödenemiyordu.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devrine karar verilmiştir.”