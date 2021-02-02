YÖK, sağlık bakanlığından yüz yüze öğretime geçiş için ‘acil görüş’ istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sağlık bakanlığından üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin ‘acil görüş’ bildirilmesini istedi.

Fotoğraf: Arşiv

YÖK’ün açıklamasında, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020’den itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40’a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Reklam

Açıklamada, “Sağlık bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi” ifadeleri yer aldı.