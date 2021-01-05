YÖK ‘mesele’yi anlamadı: Boğaziçi’ne geçmişte de dışarıdan rektör atandı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’nun ‘diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağladığını’ açıkladı. İtirazların başlıca nedeni Bulu’nun göreve getiriliş biçimiyken YÖK, Boğaziçi’nde daha önce de Boğaziçili olmayan bir rektörün görev yaptığını hatırlattı.

Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunlar derneğinin, mezunlar girişiminin ve kamuoyunun belirli kesimlerinin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

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Bulu, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında, kendisinin ‘oradaki birçok kişiden daha çok Boğaziçili olduğunu’ söyleyerek tepkilerin provokasyondan ibaret olduğunu öne sürdü.

Tepkiler üzerine açıklama yapan YÖK, rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmadığının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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*Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır.

*Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir.

*Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.

*Bulu’nun akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin yedi yılını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış olduğu unutulmamalıdır.