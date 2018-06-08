YÖK, Marmara’daki müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış!

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki müzik bölümünün, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yanlışlıkla kapatıldığı bildirildi.
Üniversite rektörlüğünün yazılı açıklamasında, müzik bölümüne 2018-2019 döneminde fiziki koşullar nedeniyle öğrenci alımının durdurulması talebinin YÖK’e iletildiği ifade edildi.
Açıklamada, talebin YÖK tarafından yanlışlıkla “Kapatılsın” olarak anlaşıldığı belirtilerek, bölümün 18 Nisan’daki kararla kapatıldığı bilgisi yer aldı.
Bir ay sonra tekrar açıldı
Açıklamaya göre, kararın ardından YÖK’le görüşmeler yapıldı ve aynı bölüm 16 Mayıs tarihli kararla yeniden açıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır.”