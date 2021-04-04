YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), emekli amirallerin bildirisinin ‘dış mihrakları memnun edeceği’ ifade edildi.

Fotoğraf: Arşiv

103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sözde gündemler tutmaz” deyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a işşsizliği hatırlatmıştı.

15 Temmuz hatırlatması

YÖK’ün internet sitesinde yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aziz milletimiz, ülkemizde artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını, tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak göstermiştir. Milli iradeye saygı kavramı artık milletimizin vazgeçilmez bir ilkesi olmuştur. Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur.

Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.

Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedekarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır.

Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur.”