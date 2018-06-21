YÖK duyurdu: ALES’in geçerliliğini beş yıla çıkaran yönetmelik iptal

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) geçerlilik süresini üç yıldan beş yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurma kararı alındığını duyurdu.

2017 yılının eylül ayında ALES’in test ve soru sayıları azaltılmış, süresi kısaltılmıştı. Sonucun geçerlilik süresi de üç yıldan beşe çıkarılmıştı.

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Saraç, Twitter’dan, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin üç yıldan beş yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

YÖK başkanı şöyle yazdı: “Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018’de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

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Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES’e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız.”