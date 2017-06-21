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Yok deve! Suudi Arabistan, 15 bin Katar devesini sınırdışı etti


 

Katar’a uygulanan Körfez ablukasında başı çeken Suudi Arabistan, topraklarında otlanan Katar’a ait 15 bin deveyi sınırdışı etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Katarlı deve sahipleri, ülkelerinin yalnızca 11 bin 500 metrekarelik yüzölçümüne sahip olması nedeniyle develerini komşu Suudi Arabistan’ın toprakların otlatıyor.

Ancak krizin patlak vermesiyle Katar-Suudi Arabistan ilişkilerinin bozulması, deve sahiplerini de etkiledi.

Suudi Arabistan, Katarlılardan develeriyle birlikte en kısa sürede bölgeyi terk etmesini istedi.

Bu bağlamda şimdiye dek 15 bin deve sınırdışı edildi. Develerin sınırlı su kaynakları ve besin nedeniyle sınır bölgesinde zor durumda oldukları bildirildi.

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