YÖK: Bu eylemi gerçekleştirenler üniversite gençliğini temsil etmiyor

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir meydan sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görselle ilgili Yükseköğretim Kurulu’dan (YÖK) gelen açıklamada “Bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediği” ifadeleri yer aldı.

Valilik görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dört kişinin işlemlerinin devam ettiği, iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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YÖK açıklamasında “Boğaziçi Üniversitesi’nde Ka’be-i Muazzama’nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem” düzenlendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir. Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırdeden hususiyetlerden birisi olan ‘edeb ve hürmet‘ konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır.

Üniversiteler sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlardır. Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır.

Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının; toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz.”